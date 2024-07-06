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        Haberler Spor Tenis Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı

        Sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ve Coco Gauff, dördüncü tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:36
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        Sinner, Alcaraz ve Gauff, 4. turda!
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        Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ve Coco Gauff, sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da dördüncü tura yükseldiler.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, üçüncü turda Miomir Kecmanovic ile karşı karşıya geldi.

        İtalyan tenisçi, 1 saat 36 dakika süren müsabakayı 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tur bileti aldı.

        Turnuvanın tek erkeklerdeki son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, ABD'li Frances Tiafoe'yu 3-2 (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2) yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

        Tek kadınlarda dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan ABD'li Coco Gauff, babası Türk olan Büyük Britanyalı Sonay Kartal ile karşılaştı. Gauff, rakibine 6-4 ve 6-0'lık setler sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur atladı.

        Kanadalı Bianca Andreescu'yu 2-0 (7-6) yenen İtalyan tenisçi Jasmine Paolini ile Yunan Maria Sakkari'yi aynı skorla (6-2, 6-3) geçen Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dördüncü tura yükseldi.

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