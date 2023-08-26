Dünyada bu meşhur arka planı bilmeyen yoktur! Özellikle, bilgisayarların dünyaya yavaş yavaş yayıldığı zamanlarda bu duvar kağıdı herkesin bilgisayarını süslüyordu. Peki, bu ünlü fotoğrafın hikâyesini hiç merak ettiniz mi?

O’Rear, vadinin fotoğrafını kız arkadaşını ziyaret etmeye gittiği sırada çekti ama tabii ki bu kadar meşhur olacağını tahmin edemedi. Fotoğrafçı, bulutları ve yeşil manzarayı çok beğendiği için bu kareyi ölümsüzleştirmek istedi.

Microsoft'un meşhur duvar kağıdının ismi Bliss yani mutluluk. Bu fotoğraf, National Geographic’in fotoğrafçılarından Charles O’Rear tarafından 1996 yılında ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Napa Vadi‘sinde çekildi.

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Birçok insan, bu fotoğrafın gerçek olduğunu bile bilmiyor çünkü fotoğraf, bir manzaradan çok, özenle çizilmiş bir tabloya benziyor ancak fotoğraf tamamen gerçek!

2000 yılında Microsoft, Windows 2000'i piyasaya sunmak üzereydi. O’Rear, çektiği bu fotoğrafı dijitalleştirmek ve lisanslamak için Corbis isimli bir hizmet kullandı.