Wolverhampton: 2 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Wolves'le 2-2 berabere kaldı. 2-0 önde olmasına rağmen 61'de Huego Bueno ve 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı gole engel olamayan lider Arsenal, haftayı 58 puanla tamamladı. Wolves ise puanını 10'a çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal, Wolves ile deplasmanda karşılaştı. Wolves'in ev sahipliğinde oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
61. dakikada Hugo Bueno ile farkı bire indiren Wolverhampton, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-2 beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal, maç fazlası ve 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 53 puanı bulunuyor.
Bu sezon 7. beraberliğini elde eden Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer alıyor.