Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Wolverhampton: 2 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Wolverhampton: 2 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Wolves'le 2-2 berabere kaldı. 2-0 önde olmasına rağmen 61'de Huego Bueno ve 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı gole engel olamayan lider Arsenal, haftayı 58 puanla tamamladı. Wolves ise puanını 10'a çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 01:16 Güncelleme: 19.02.2026 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsenal'e 90+4 şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Arsenal, Wolves ile deplasmanda karşılaştı. Wolves'in ev sahipliğinde oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

        61. dakikada Hugo Bueno ile farkı bire indiren Wolverhampton, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-2 beraberliği yakalarken, kalan bölümde skor değişmedi ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

        Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Arsenal, maç fazlası ve 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 53 puanı bulunuyor.

        Bu sezon 7. beraberliğini elde eden Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk açıklama! Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuştu. Çiftçi, bakanlık süreci içerisinde terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri ile mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye süreci için de "Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaa...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Pezeşkiyan: Dayatmaya boyun eğmeyiz
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        ABD: İran'a saldırı için pek çok gerekçe var
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Doyurucu ve dengeli sahur menüsü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        Damper düştü, 2 kişi yaşamını yitirdi
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"