World Akustik konserleri Göksel'le başlıyor

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Yapı Kredi bomontiada’nın 2019 yılından bu yana Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği “World Akustik” konser serisi, yedinci yılında da müzikseverleri eşsiz performanslarla buluşturmaya devam ediyor.

27 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek ilk konserde zengin müzikal geçmişi, güçlü sesi ve duygusal derinliğiyle Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından biri olan Göksel, unutulmaz şarkılarını Yapı Kredi bomontiada Avlu’da dinleyicilerle buluşturacak. Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisi biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.