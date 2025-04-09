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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim World Marketing Summit 2025 ile pazarlamanın kalbi İstanbul’da atacak - Teknoloji Haberleri

        World Marketing Summit 2025 ile pazarlamanın kalbi İstanbul’da atacak

        İnovasyon ve pazarlama dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan Habertürk, Bloomberg HT, Show TV ve HT Spor'un ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit Zirvesi 2025, modern pazarlamanın öncüsü Prof. Dr. Philip Kotler'in liderliğinde 18 Nisan 2025'te Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:12
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        World Marketing Summit 2025 ile pazarlamanın kalbi İstanbul'da atacak
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        "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen zirve, ulusal ve uluslararası arenadan sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendleri tartışacak, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konuları ele alacak.

        Ayrıca, Zirve kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Yılın En Başarılı” marka ve şirketlerinin belirleneceği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” sahiplerini bulacak.

        DÜNYACA ÜNLÜ KOŞUŞMACILAR

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        Habertürk, Bloomberg HT, Show TV ve HT Spor’un ana medya sponsoru olduğu World Marketing Summit Zirvesi konuşmacıları arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Oprensik gibi değerli isimler yer alarak, bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaşacak.

        GELECEĞİN PAZARLAMA YILDIZLARI DESTEKLENİYOR

        Kotler Awards çatısı altında yer alan Genç Kotler Ödülleri, pazarlama alanında yenilikçi ve etkileyici projeler geliştiren üniversite lisans öğrencilerini destekliyor. Genç Kotler Ödülleri’ne, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri’nde öğrenim gören lisans öğrencileri başvurularını gerçekleştirdiler.

        Bu prestijli ödül, sponsor firmanın belirlediği kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve en etkileyici proje jüri tarafından ödüllendirilecektir.

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