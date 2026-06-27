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        Haberler Spor Futbol Transfer Wout Weghorst resmen Twente'de!

        Wout Weghorst resmen Twente'de!

        Hollanda Eredivise ekiplerinden Twente, 33 yaşındaki santrfor Wout Weghorst'u transfer ettiğini ve kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        İşte Weghorst'un yeni takımı!

        Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u transfer etti.

        Twente yaptığı açıklamada, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadelerini kullandı.

        AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki santrfor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş, 18 maçta 9 gol kaydetmişti.

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