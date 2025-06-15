X (Twitter), ABD'deki kesintinin ardından toparlanıyor

Sosyal medya platformu X, Cumartesi günü ABD'deki binlerce kullanıcının erişimini kesintiye uğratan bir teknik sorun sonrası toparlanma sinyalleri verdi. Kesinti izleme sitesi Downdetector.com'un verilerine göre, akşam saat 19:42 itibarıyla kesinti bildirimleri 10 binden fazla iken bu sayı 1.041'e düştü.

KESİNTİNİN KAPSAMI VE TOPARLANMA SÜRECİ

Downdetector, kesintileri kullanıcı bildirimleri ve çeşitli kaynaklardan gelen raporlarla takip ediyor. Cumartesi günü yaşanan sorunda, kesinti bildirimleri en yüksek noktada 10 bini aşarken, akşam saatlerinde 1.041'e geriledi. Ancak, veriler kullanıcı raporlarına dayalı olduğundan, etkilenen toplam kullanıcı sayısı farklılık gösterebilir.

ELON MUSK’TAN OPERASYONEL GELİŞİM VURGUSU

X’in sahibi Elon Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı bir paylaşımda, şirketlerinde gece gündüz çalışmaya geri döneceğini ifade etmişti. Musk, “X, xAI ve Tesla’da kritik teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle 24/7 çalışıp konferans salonları, sunucu odaları veya fabrikalarda uyumalıyım. Önümüzdeki hafta Starship lansmanı da var,” demişti. Musk, bu haftaki X kesintilerine değinerek, “X’in çalışma süresi sorunları, ciddi operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu gösteriyor,” diye ekledi.

ÖNCEKİ KESİNTİLER VE SİBER SALDIRI İDDİASI

Mart ayında X’te yaşanan benzer bir kesintinin ardından Elon Musk, sorunun bir siber saldırıdan kaynaklandığını öne sürmüştü. Şirket, bu tür teknik sorunların tekrarlanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.