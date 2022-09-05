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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan üç günlük resmi bir ziyarete başlayacak. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEİK tarafından düzenlenen, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'dan iş insanlarını bir araya getirecek olan iş forumlarına katılması planlanıyor.

DEİK Türkiye- Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Hasan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki ticaretin yakın zamanda 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Bu iş forumu ile iki ülkeden başarılı ve önemli iş insanlarını buluşturup, Türk iş insanlarının Bosna Hersek'teki yatırım potansiyellerini de görmelerine olanak sağladıklarını belirten Topaloğlu, Bosna Hersek'in 3.5 milyon nüfuslu küçük bir ülke olmasına rağmen Avrupa'ya ve önemli ticaret koridorlarına yakın bir ülke olduğuna bu sayede her iki taraf içinde önemli bir role sahip olduğuna vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) 2003 yılında imzalandığını, revize edilmiş halinin ise 2019 yılında imzalanıp 2021 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatan Topaloğlu, "Son 20 yılda siyasi ilişkilerimize paralel olarak ticari ilişkilerimizin de geliştiğini görüyoruz. Mesela ilk STA'nın imzalandığı 2003 yılında 72 milyon dolar olan ticaret hacmimiz, 2021 yılı sonunda 850 milyon dolara yaklaştı. Hedefimiz 1 milyar dolar. Bunu da yıl sonuna kadar yakalayacağımızı düşünüyorum. Ama bu da yeterli değil. Harika siyasi ilişkilerimize bakacak olursa ticari ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmalıyız. İki ülkede de bunu yapacak potansiyel ve imkanlar mevcut" dedi.