        Yabancı hisse aldı tahvil sattı

        Yabancı hisse aldı tahvil sattı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 283,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 236 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı

        Giriş: 02.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:31
        Yabancı hisse aldı tahvil sattı
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Aralık haftasında 283,8 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 236 milyon dolarlık DİBS ve 18,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Aralık haftasında 33 milyar 515,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Aralık haftasında 33 milyar 617,1 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 44 milyon dolardan 17 milyar 925,5 milyon dolara inerken, ÖST stokları ise 628,6 milyon dolar oldu.

