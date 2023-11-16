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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 2 haftadır alım tarafında - Borsa Haberleri

        Yabancı yatırımcı 2 haftadır alım tarafında

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 7.3 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece 5 haftalık satışın ardından yabancı yatırımcıdan 2 hafta üst üste net alım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:46
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        Yabancı yatırımcı alım tarafında kaldı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Kasım haftasında net 7.3 milyon dolarlık hisse senedi ve 131 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4.2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

        Yabancı yatırımcı böylece Borsa İstanbul'da 5 haftalık satışın ardından 2 hafta üst üste net alım gerçekleştirmiş oldu.

        5 HAFTADA 523 MİLYON DOLARLIK SATIŞ GELMİŞTİ

        3 Kasım haftasında da 85.7 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar önceki 5 haftada toplam 523.7 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin, 3 Kasım Ekim itibarıyla 28 milyar 838 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Kasım'da 29 milyar 177 milyon dolara çıktı.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 86 milyon dolardan 1 milyar 206 milyon dolara, ŞBS stokları 56.7 milyon dolardan 60.7 milyon dolara çıktı.

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