Yabancı yatırımcıdan 245 milyon dolarlık alım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Mayıs haftasında net 245,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 1 milyar 875,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 10,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Mayıs itibarıyla 28 milyar 375,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Mayıs haftasında 29 milyar 413,8 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 10 milyar 109,6 milyon dolardan 11 milyar 926,5 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 329,8 milyon dolardan 318,2 milyon dolara indi.