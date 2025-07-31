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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancıdan 205 milyon dolarlık hisse alımı - Borsa Haberleri

        Yabancıdan 205 milyon dolarlık hisse alımı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 205,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:49
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        Yabancıdan 205 milyon dolarlık hisse alımı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

        Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Temmuz haftasında net 205,2 milyon dolarlık hisse senedi, 271 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 1,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Temmuz haftasında 31 milyar 947,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Temmuz haftasında 32 milyar 916,6 milyon dolara yükseldi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 931,0 milyon dolardan 14 milyar 309,4 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 780,9 milyon dolardan 778,5 milyon dolara geriledi.

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