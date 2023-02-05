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Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

Ülkemizin birçok bölgesinde soğuk hava ve yağış kendini gösterdi. Hal böyle olunca evden çıkamadığımız anlarda dinleyebileceğimiz şarkı listesini sizler için derledik. İşte yağmurlu ve kasvetli havalarda içinizi ısıtacak şarkılar…

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  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    NEŞET ERTAŞ - GÖNÜL DAĞI

    Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca

    Akar can özümden sel gizli gizli

    Bir tenhada can cananı bulunca

    Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

    Dil gizli gizli

    Dil gizli gizli

    Sinemi yaralar (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

    Dil gizli gizli

    Dil gizli gizli

    Dost elinden gel olmazsa varılmaz

    Rızasız bahçenin gülü derilmez

    Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

    Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

    Yol gizli gizli

    Yol gizli gizli

    Gönülden gönüle gider (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

    Yol gizli gizli

    Yol gizli gizli

    Seher vakti garip garip bülbül öterken

    Kirpiklerin oku yar yar cana batarken

    Cümle alem uykusunda yatarken

    Kimseler görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

    Gel gizli gizli

    Gel gizli gizli

    Hoyratlar görmeden (yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy)

    Gel gizli gizli

    Gel gizli gizli
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    AHMET KAYA - SÖYLE

    Söyle, yağmur çamur değmedi yüreğime

    Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?

    Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme

    Şimdi ben ner'deyim, sen ner'de?

    Dışarıda kar yağıyor, benim içime yağmur

    Ağlama, göz bebeğim, biraz daha dur

    Yüreğine basa basa içimden yâr gidiyor

    Ağlama, iki gözüm, biraz daha dur

    Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay

    Yanıyor ömrüm

    Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay

    Yanıyor ömrüm

    Vallahi yağmur çamur değmedi yüreğime

    Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?

    Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme

    Söyle, ben ner'deyim, sen ner'de?

    Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime

    Söyle gökyüzüne, o ner'de?

    Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme

    Söyle gökyüzüne, o ner'de?

    Söyle, yağmur, söyle, değmeden yüreğime

    Söyle gökyüzüne, o ner'de?

    Söyle, ay doğmadan düşmesin yaş gözüme

    Söyle gökyüzüne, o ner'de?

    Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay

    Yanıyor ömrüm

    Ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay, ay-ay-ay-ay

    Yanıyor ömrüm

    Söyle, baksın gece dağlardan hasretime

    Söyle bilmesen de, o ner'de?

    Söyle, baksın gece dağlardan hasretime

    Söyle bilmesen de, o ner'de?
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    CEM ADRIAN - YAĞMUR

    Korkmuyorum artık senden gece
    Korkmuyorum hiç karanlık
    Üzerime gel istersen
    Sar beni, ben kaçıp gitmem

    Korkmuyorum artık senden yalnızlık
    Korkmuyorum hiç, korkmuyorum
    Yüreğime vur, vur istersen
    Kalmadı hiç kaçıp gitmem

    Sokaklarda yanımda dolaşan yağmur
    Geceleri başucumda duran yağmur
    Avucumda ellerin yerine yağmur
    Vur yüzüme, vur yüzüme

    Saçlarımda nefesin yerine yağmur
    Dudağımda dudağın yerine yağmur
    Gökyüzünden çaresizliğimi yağmur
    Vur yüzüme hadi, vur yüzüme

    Korkmuyorum artık senden gece
    Korkmuyorum hiç karanlık
    Üzerime gel istersen
    Sar beni, ben kaçıp gitmem

    Korkmuyorum artık senden yalnızlık
    Korkmuyorum hiç korkmuyorum
    Yüreğime vur, vur istersen
    Kalmadı hiç kaçıp gitmem

    Sokaklarda yanımda dolaşan yağmur
    Geceleri başucumda duran yağmur
    Avucumda ellerin yerine yağmur
    Vur yüzüme, vur yüzüme

    Saçlarımda nefesin yerine yağmur
    Dudağımda dudağın yerine yağmur
    Gökyüzünden çaresizliğimi yağmur
    Vur yüzüme hadi, vur yüzüme

    Daha hızlı yağmur
    Yağ hadi yağmur
    Ağlar gibi yağmur
    Vur yüzüme
    Vur yüzüme

    Yağ hadi yağmur
    Çok üzgünüm çok üzgünüm
    Çok üzgün yağmur
    Kaybedecek neyim kaldı
    Ne kaldı yağmur
    Vur yüzüme

    Yağmur
    Yağmur
    Yağmur
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    MABEL MATİZ - GÖK NEREDE

    Kalbim yolların sürgünü, aldırma
    Kararıyorum gölgesiz gururlarda

    Sana değil, bana değil
    Kaderimize bu feryat
    Çareyi bul bana getir
    Çare ise sabır dua

    Aaaay, aaaay, aaaay, eyvahh
    Aaaay, aaaay, aaaay, aaayy

    Kar bürüyor yollarımı
    Kim doluyor kollarıma
    Yağ da yetiş
    Be yağmurun ağarmayan sabahları

    Yandım aman yar demeden
    Hangi ödünç kar canıma
    Yağ da devir şu dağlarımı
    Görelim gök nerede

    Hangi sahranın gülüyüm, aldırmam
    Kah arıyorum, kâhi kayboldum orda

    Sana değil bana değil
    Kaderimize bu feryat
    Çareyi bul bana getir
    Çare ise sabır dua

    Kar bürüyor yollarımı
    Kim doluyor kollarıma
    Yağ da yetiş
    Be yağmurun ağarmayan sabahları

    Yandım aman yar demeden
    Hangi ödünç kar canıma
    Yağ da devir şu dağlarımı
    Görelim gök nerede

    Kar bürüyor yollarımı
    Kim doluyor kollarıma
    Yağ da yetiş
    Be yağmurun ağarmayan sabahları

    Yandım aman yar demeden
    Hangi ödünç kar canıma
    Yağ da devir şu dağlarımı
    Görelim gök nerede
    Görelim gök nerede
    Görelim gök nerede
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    TOM WAITZ - RAIN DOGS

    Inside a broken clock
    Splashing the wine
    With all the Rain Dogs

    Taxi, we'd rather walk.
    Huddle a doorway with the Rain Dogs
    For I am a Rain Dog, too

    Oh, how we danced and we swallowed the night
    For it was all ripe for dreaming
    Oh, how we danced away
    All of the lights
    We've always been out of our minds.

    The Rum pours strong and thin
    Beat out the dustman
    With the Rain Dogs
    Aboard a shipwreck train
    Give my umbrella to the Rain Dogs
    For I am a Rain Dog, too.

    Oh, how we danced with the
    Rose of Tralee
    Her long hair black as a raven
    Oh, how we danced and you
    Whispered to me
    You'll never be going back home
    You'll never be going back home
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    NESRİN SİPAHİ - YAĞMUR SENİNLE GÜZEL

    Yağmur seninle güzel gel sarıl bana
    Tekrarla sevdiğini al kollarına
    Yağmur durmadan yağsın
    Sen yanımdan ayrılma
    Gel uzat ellerini ıslanmış saçlarıma
    Yağmur seninle güzel haydi sarıl bana
    Bak ne kadar özledim gel tut ellerimi
    Dinle yağmuru dinle bak ne mutlu bizimle
    Uzasın bu dakikalar camlara vurdukça damlalar
    Yağmur seninle güzel gel sarıl bana
    Beni sımsıkı sar kıyamete kadar
    Ayrılmayalım bir daha bitmesin bu rüya
    Yağmur seninle güzel gel sarıl bana
    Tekrarla sevdiğini al kollarına
    Dinle yağmuru dinle bak ne mutlu bizimle
    Uzasın bu dakikalar camlara vurdukça damlalar
    Yağmur seninle güzel haydi sar beni.
    Yağmur seninle güzel gel sarıl bana.
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    KARSU - BIRAK BENİ BÖYLE

    Artık bana bakma
    Koynuma da girme
    Uzak ol
    Mazi ol

    Gönlümden vazgeç
    Kalbimi bırak
    Bakma, dönme
    Bırak beni böyle

    Rujumun rengini çalma
    Kalsın benim dudaklarımda
    Karşımdaki koltuk boş kalsın
    Şarkımız bir bana çalsın

    Merak etme, ben düşmem
    Bakma, dönme, bırak beni
    Böyle...
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    KAAN TANGÖZE - BEKLE DEDİ GİTTİ

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Aşk ateşi yanar yanar söner mi?
    Gönül yarası bir gün geçer mi?
    Öyle sevdim içim dışım enerji
    E dur bakalım, döner belki

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Eğer başını alıp kaçıp giderse
    Olur da bi' gün beni terk ederse
    Hangi dağda ölürüm bilmem? bilinmez
    Gitsin bakalım, kolaysa öyle

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Ah bebeğim, beni ne çok severdi
    Ruh ikizim, canım derdi
    E ne oldu şimdi, bu aşk böyle biter mi?
    E dur bakalım, döner belki

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi

    Kimse ölmedi
    Ölmedi, ooooh

    Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi, ya
    Ölüm gibi bi' şey oldu ama ama ama, kimse ölmedi
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    TEOMAN - İSTASYON İNSANLARI

    Ruhi'dir benim adım hiç çıkamam evimden
    Dostlar uydururum hayali mutluyumdur bu yüzden
    Bir çiçek dürbününden insanlara bakarken
    Bir gün bir istasyon gördüm trenleri geciken
    Yolcular ellerinde tek gidişlik bir bilet
    Henüz bilmeseler de hayat bundan ibaret

    İstasyon insanları buradalar tesadüfen
    Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
    İstasyon insanları buradalar tesadüfen
    Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden

    Eskiden çok eskiden ben daha çok küçükken
    Henüz cennet plajı otopark olmamışken
    Mercanların arasında küçük balıklar vardı
    En güzelleri el boyunda kavuniçi olanlardı
    Bir gün bir rüya gördüm o kavuniçi balık benmişim
    Büyümem beklenmeden afiyetle yenmişim

    İstasyon insanları buradalar tesadüfen
    Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
    İstasyon insanları buradalar tesadüfen
    Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden

    Bir sırrım var saklarım
    Ama görünce anlarsınız
    Yalnız dikkat acımayın acınmak canımı en çok acıtandır

    İstasyon insanları buradalar tesadüfen
    Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
    İstasyon insanları buradalar tesadüfen
    Aynı rüyayı görüp ayrı yerlere giden
  • Yağmurlu ve kasvetli havalarda dinlemesi keyifli olan 10 şarkı…

    BÜYÜK EV ABLUKADA - EN GÜZEL YERİNDE EVİN

    Üzgünüm eskisi gibi değil lunapark
    Bi' yanıp bi sönerken
    Hiç gitmemiş gibi ışıklar ama
    Baksana bana gölgeme döndüm, halim perişan
    Bi' yanıp bi söner
    Bi' yanıp bi söner
    Bi' yanıp bi söner
    Hiç gitmemiş gibi ışıklar

    Sen nehirleri yataklarında ayırırdın da örterdin üstümü
    Hani yuvarlanıverirdi taşlar, hani canları isterse
    En güzel günleriydi onlar ama geri geliceklermiş gibi değil
    Bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde
    Gel beraber diye değil
    Karanlık artık hurda bir eşyadır
    Ve en güzel yerinde durur evin

    Sen nehirleri yataklarında ayırırdın da örterdin üstümü
    Hani yuvarlanıverirdi taşlar, hani canları isterse
    Lunapark, üzgünüm diye değil
    Bu sefer mutsuzum ama keyfim yerinde
    Gel beraber diye değil
    Karanlık artık hurda bir eşyadır
    Ve en güzel yerinde durur evin

    Hiç gitmemiş gibi ışıklar

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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