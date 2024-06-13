Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yalan Dünya hangi yıl yayınlandı? Yalan Dünya dizisi kaç bölüm, konusu ne?

        Yalan Dünya hangi yıl yayınlandı? Yalan Dünya dizisi kaç bölüm, konusu ne?

        "Yalan Dünya," Türk televizyonunun sevilen komedi dizilerinden biridir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan bu dizi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmış ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Peki, "Yalan Dünya" dizisi hangi yıl yayınlandı, kaç bölüm sürdü ve konusu nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalan Dünya hangi yıl yayınlandı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Yalan Dünya," 2012 yılında Türk televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan bir komedi dizisidir. Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Dizinin eğlenceli senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve komik olay örgüsü, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılanmıştır. Bu yazımızda, "Yalan Dünya" dizisinin yayın yılı, konusu, oyuncuları ve bölüm sayısı hakkında detaylı bilgileri ele alacağız.

        Yalan Dünya Hangi Yıl Yayınlandı?

        "Yalan Dünya" dizisi, 13 Ocak 2012 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlamıştır. Dizi, ilk bölümüyle birlikte büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmış ve kısa sürede popüler olmuştur.

        Yalan Dünya Kaç Bölüm Yayınlandı?

        "Yalan Dünya," toplamda 90 bölüm olarak yayınlanmıştır. Dizi, 2014 yılında sona ermiş ve izleyicilere birçok unutulmaz anı bırakmıştır.

        Yalan Dünya Dizisinin Konusu

        "Yalan Dünya", Türk televizyonunun sevilen komedi dizilerinden biridir ve Gülse Birsel tarafından kaleme alınmıştır. Dizi, İstanbul'un Cihangir semtinde aynı apartmanda yaşayan, farklı hayatlara sahip bir grup insanın komik ve eğlenceli hikayelerini anlatır. Dizinin ana karakterleri, başarılı bir senarist olan Deniz, onun sevgilisi oyuncu Rıza ve apartmandaki diğer komşularıdır. Deniz ve Rıza'nın ilişkisi, apartmandaki komşuların hayatları ve günlük yaşantılarındaki komik olaylar dizinin temelini oluşturur. Modern şehir yaşamının zorlukları ve mizahi yönleri, dizinin ana temasını oluşturur.

        Yalan Dünya Oyuncuları

        "Yalan Dünya" dizisi, Türk televizyonunun sevilen komedi yapımlarından biridir ve geniş bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Gülse Birsel tarafından kaleme alınan ve 2012-2014 yılları arasında yayınlanan dizi, birbirinden yetenekli ve popüler oyuncuların performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştır. İşte "Yalan Dünya" dizisinin başlıca oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

        • Altan Erkekli (Şehmuz Kocabaş): Şehmuz Kocabaş, Kocabaş ailesinin otoriter babasıdır. Antakyalı olan Şehmuz, İstanbul'da Cihangir'de iki evi olan bir mobilya atölyesi sahibidir. Bu evlerden birinde ailesiyle otururken, diğerini Deniz, Bora, Açılay ve Emir'e kiralamaktadır.
        • Füsun Demirel (Servet Kocabaş): Servet Kocabaş, Kocabaş ailesinin geleneksel ve alaturka annesidir. Antakya'da evlendiği kocası Şehmuz ile kısa bir süre sonra İstanbul Cihangir'e taşınmışlardır. Servet, kendi dünyasına ve bildiklerine sıkı sıkıya bağlıdır.
        • Olgun Şimşek (Selahattin/Ahmet Çakaler): Olgun Şimşek, Kocabaş ailesinin hayırsız damadı Selahattin'i ve onun ikiz kardeşi Ahmet'i canlandırır. Selahattin, karısı Gülistan'ı metresi Tülay ile aldatmaktadır. Ahmet ise başarılı bir oyuncudur, ancak Tufan Hoca ile çalıştığı için mağdur durumdadır ve her türlü rolü yapabilmektedir.
        • Beyazıt Öztürk (Rıza Kocabaş): Rıza Kocabaş, Kocabaş ailesinin baskısıyla Nurhayat ile nişanlanmış olmasına rağmen ona ilgi duymamaktadır. İlk bölümde Nurhayat'tan ayrılmaya karar verir ve Deniz ile bir ilişki başlar. Tüm zorluklara rağmen, üçüncü sezonun sonunda Deniz ile nişanlanır.
        • Gülse Birsel (Deniz Alsancak): Deniz Alsancak, 34 yaşında, 9 Eylül Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu bir oyuncudur. İzmir'den İstanbul'a bölüm oyunculuğu yapmak üzere gelen Deniz, bir rastlantı sonucu başrolü alır ve Kocabaş ailesinin kiralık dairesine taşınır.
        • Hasibe Eren (Gülistan Çakaler): Gülistan Çakaler, Kırklı yaşlarında, görgüsüz ve sınıf atlama derdinde olan bir ev kızıdır. Selahattin ile mutsuz bir evliliği vardır.
        • Sarp Apak (Emir Danışman): Emir Danışman, zengin ve şımarık bir oyuncudur. Kocabaş ailesinin kiracısıdır ve dizide birçok komik duruma neden olur.
        • Öner Erkan (Bora Alsancak): Bora Alsancak, Deniz'in işsiz güçsüz ama sempatik erkek kardeşidir. Hayatını daha çok ablasının desteğiyle sürdürür.
        • Nihal Yalçın (Açılay Tan): Açılay Tan, Deniz'in sette tanıştığı eski ev arkadaşıdır. Kendi kariyerinde başarısızlıklar yaşayan bir karakterdir.
        • Bartu Küçükçağlayan (Orçun Çakaler): Orçun Çakaler, Selahattin ve Gülistan'ın oğludur. Gençlik hevesleri ve maceraları ile dizinin komik ve eğlenceli yönlerini oluşturur.
        • Tuna Orhan (Tufan Paksoy): Tufan Paksoy, başarısız, cimri, gıcık ve kibirli bir yönetmendir.
        • Ömür Arpacı (Reis): Reis, Selahattin Çakaler'in iş yerinde çalışan Karadenizli elemandır. Kendine özgü tavırları ve mizahi dili ile dikkat çeker.
        • Hakan Meriçliler (Çağatay Koçtuğ): Çağatay Koçtuğ, sesiyle dikkat çeken, itici ve sevimli bir oyuncudur. Tüm kadınlara asılan bir karakterdir ve bu durum dizide birçok komik olaya neden olur.
        • İrem Sak (Tülay Ünlü): Tülay Ünlü, pavyonda çalışan saf bir kızdır ve Selahattin'e aşıktır. Tülay'ın saflığı ve aşkı, dizinin eğlenceli yönlerini oluşturur.
        • Gupse Özay (Nurhayat Karakaş): Nurhayat Karakaş, her annenin gelin olarak isteyeceği türden bir ev kızıdır. Rıza'ya âşıktır ve daha sonra Emir'e ilgi duymaya başlar. Nurhayat'ın ilişkileri ve duygusal durumu, dizinin önemli olay örgülerindendir.

        "Yalan Dünya" dizisi, birbirinden yetenekli ve popüler oyuncuların performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmıştır. Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Beyazıt Öztürk, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Öner Erkan, Nihal Yalçın, Bartu Küçükçağlayan, Tuna Orhan, Ömür Arpacı, Hakan Meriçliler, İrem Sak ve Gupse Özay gibi başarılı oyuncuların canlandırdığı karakterler, dizinin başarısında büyük rol oynamıştır. Her bir oyuncunun performansı, "Yalan Dünya"yı unutulmaz bir yapım haline getirmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        Depremzede genç mezuniyet günü kaza kurbanı oldu!
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Kurban Bayramı'nın "en şanslı koçu"
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Milli coşku
        Milli coşku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...