Yalçın Dümer: O günler için pişmanım!

"EVLİLİĞİ BECEREMEDİM"



Yalçın Dümer, "Daha önce 4 kez evlilik geçirmişsiniz. Tekrardan evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiçbir zaman aşktan ve evlilikten vazgeçmem. Evliliği beceremedim. Halbuki eski eşlerimin hiç kabahati yok mu? Onu da onlara bırakayım. Benim kabahatlerim var ama bu bir aldatma asla değil. Hiçbir evliliğimden aldattığım ya da aldatıldığım yüzünden ayrılmadım. Anlaşamadığımız için ayrıldım. Hiçbir zaman büyük konuşmam. Benim kafama uygun, hayat ve dünya görüşlerimiz aynı olan biri karşıma çıkarsa yani yine evlenirim. Ama evlenmek için de evlenmem. Zaten yaklaşık 17 senedir bekarım" şeklinde yanıt verdi.