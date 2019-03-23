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38 senenin vermiş olduğu mükafat. Aile türkücüsü, yardım etmeyi çok seven Bülent Serttaş kardeşimin insanlığını sizlerde gördünüz. Onu bu kariyer noktasına getiren ağabeyine verdiği 38 senenin cevabını aldım ve halen de kemoterapi iğnesi almaktayım.