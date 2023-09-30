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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 40. yeni bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

        Yalı Çapkını 40. yeni bölüm fragmanı: Yalı Çapkını 40. yeni bölümde neler olacak?

        Yalı Çapkını 39. son bölümü ile 29 Eylül Cuma akşamı izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşattı. Son bölümde; Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran'la Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir. Seyran ise Ferit'in Kazım'a uymasından endişelenir. İşte Yalı Çapkını 40. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:24
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        Star TV ekranlarının her hafta cuma günü yayınlanan dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı araştırmaları arttı. Peki, Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 40. bölümde yaşanacaklar...

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        YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Star TV ekranlarında Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden üzerinden ulaşabilirsiniz.

        YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YALI ÇAPKINI 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran ile Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir. Kazımlarda olmanın keyfini çıkaran Ferit, Seyran’a istediklerini yaptırmanın da yolunu bulmuştur.

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        Seyran ise Ferit'in Kazım'a uymasından endişelenir. Nükhet, yaşananlardan sonra Kaya’yla konuşur ve onu da alıp Kazımlara gider.

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        Ferit'in Talih’le ilk seansı beklenmedik bir gelişmeye sahne olur. Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider.

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        Halis'in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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