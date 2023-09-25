Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu! Taro Emir'in ayna pozu çok konuşuldu!

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Taro Emir'in ayna pozuna hayranlarından: "Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile bir olup Fatih'i kudurtman gerekirdi keşke Yalı değil de Kızılcık olsaydı", "Kefenin cebi olsa bu fotoğrafı koyardım", "Hem yetenekli hem yakışıklı" gibi yorumlar geldi.