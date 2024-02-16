YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM ÖZETİ

Fenalaşan Pelin apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşananlardan Serter'i sorumlu tutan Ferit, ona çok öfkelidir. Pelin ve bebeği yaşam mücadelesi verirken, çocuğun kimden olduğunun ortaya çıkmasını isteyen Halis Ağa babalık testinin yaptırılması için talimat verir. Ferit'e destek olmak için tüm kötü bakışlara rağmen hastaneye gelen Seyran, Pelin'in hayata tutunabilmesi için elinden gelen çabayı gösterir. Hapishanede çok zor günler geçiren Orhan'ı çıkarmaya karar veren Halis, işlerin istediği gibi gitmemesiyle hayal kırıklığına uğrar ve eski bir tanıdıktan yardım istemek zorunda kalır. Pelin ve bebeği için kritik saatler sürerken, Ferit, bu zor anında Seyran'ın yanında olmasıyla güçlü kalmaya çalışır. Fakat yaşanacaklar onun için hiç kolay olmayacaktır.