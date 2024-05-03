YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM ÖZETİ

Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister. Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir. Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit, ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Evden kovulan İfakat, Halis Ağa'nın gözündeki yerini kazanabilmek için yeni bir planı devreye sokar. Sağlığıyla ilgili hiç beklemediği bir gelişmeyi öğrenen Seyran, yeni ve büyük kararlar almak için harekete geçer. Tehdit mesajının sahibine ulaşmaya çalışan Ferit, aradığı düşmanın çok yakınında olduğundan haberdar değildir.