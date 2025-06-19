Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!

Korkunç olay gece yarısı meydana geldi. İlçede 34 DS.. plakalı otomobil sokağa girdiği esnada yolcu koltuğunda oturan şüpheli, bilinmeyen bir nedenle sürücüye tabancayla ateş etti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, direksiyon başındaki sürücü kanlar içinde kalırken şüpheli, araçtan inerek önce çevredeki bir apartmana girdi, ardından da olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda sürücünün Ömer Eren Akyüz olduğu belirlendi.

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24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silahı kullanan kişinin Barış P. olduğu saptandı.

Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için araştırma başlatıldı. Araştırmalar sonucu şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Barış P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.