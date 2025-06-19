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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet! | Son dakika haberleri

        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!

        İstanbul Fatih'te otomobiliyle sokağa girdiği sırada yanındaki kişinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü Ömer Eren Akyüz öldürüldü. Saldırgan olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Barış P. olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı

        Giriş: 19.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:47
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        Yan koltuktan gelen ölüm! İstanbul'da gece yarısı vahşet!
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        Korkunç olay gece yarısı meydana geldi. İlçede 34 DS.. plakalı otomobil sokağa girdiği esnada yolcu koltuğunda oturan şüpheli, bilinmeyen bir nedenle sürücüye tabancayla ateş etti.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, direksiyon başındaki sürücü kanlar içinde kalırken şüpheli, araçtan inerek önce çevredeki bir apartmana girdi, ardından da olay yerinden kaçtı.

        Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda sürücünün Ömer Eren Akyüz olduğu belirlendi.

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        24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda silahı kullanan kişinin Barış P. olduğu saptandı.

        Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için araştırma başlatıldı. Araştırmalar sonucu şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Barış P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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