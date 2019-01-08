Yeni sezon Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Sadık Çiftpınar transferi karşılığında Yeni Malatyaspor'a sezon sonuna kadar kiralanan Barış Alıcı ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yanal, bu transferin Barış'ın kendisini geliştirmesi için önemli bir fırsat olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcının genç oyuncuyla yaptığı konuşmada "Fenerbahçe gibi büyük takımlarda oynamak için fiziksel hazırlık kadar mental hazırlık da önemli. Malatyaspor da bu ligde iyi yerlerde olan bir takım. Ligin ikinci yarısında orada daha çok şans bulacağını düşünüyorum. Hem mental hem de fiziksel olarak kendini geliştireceğini düşünüyorum. Bu sürecin senin için çok daha iyi olacağına eminim" dediği öğrenildi.

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