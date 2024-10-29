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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yandexin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 36 arttı - Teknoloji Haberleri

        Yandexin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 36 arttı

        Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 artarak 276,8 milyar rubleye (yaklaşık 2,8 milyar dolar) yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:58
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        Yandexin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 36 arttı
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        Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin üçüncü çeyrekte Rusya’da internette arama pazarındaki payının 2,9 artarak yüzde 65,5’e çıktığı belirtildi.

        Söz konusu dönemde, şirketin gelirinin çeyrekte yıllık bazda yüzde 36 artarak 276,8 milyar rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2024 için gelirde yüzde 38 ila 40 artış yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

        Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, 5 Şubat'ta Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

        Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.

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