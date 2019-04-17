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1163 yılında iki kilisenin harabesini katedrale çevirme kararıyla temeli atılan ve 182 yılın ardından tamamlanan Notre Dame Katedrali'nin, çıkan yangında büyük hasar görmesinin ardından Victor Hugo'nun Notre Dame’ın Kamburu yeniden gündem oldu.
1829 yılında yıkılmaya yüz tutan Notre Dame Katedrali'nin eski ihtişamına kavuşması için Fransız yazar Victor Hugo tarafından yazılmaya başlanan Notre Dame'ın Kamburu, 1831 yılında yayımlandı.
Romanın yayılmasıyla eski günlerine yeniden kavuşan katedralde, renovasyon çalışmaları sırasında çıkan yangının ardından gözler Notre Dame'ın Kamburu adlı esere çevrildi.
8.5 saatte söndürülen yangın, ünlü Fransız yazar Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame'ın Kamburu'nun satışlarını artırdı.
Kitap, yayımlanmasından yıllar sonra Amazon'un en çok satanlar listesinin tepesine yerleşti.
Notre Dame'ın Kamburu Fransa'da en hızlı satılan kitap oldu. Eserin İngilizce çevirisi de dünya çapında tarihi kurmacayla ilgili kategorilerde en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.
VICTOR HUGO KATEDRALİN KORUNMASI İÇİN KİTAP YAZARAK KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
15. yüzyılda katedralde çalışan Quasimodo'nun hikayesini anlatan kitap, bakımsızlığa bırakılmış, hatta yıkılmak istenmiş Notre Dame'daki restore edilmesine büyük destek verdi. 19. yüzyılda oldukça bakımsız ve harap olan katedral, yenileme çalışmaları sayesinde eski ihtişamına kavuştu.
Roman, şair Pierre Gringoire, subay Phoebus de Chateaupers, Notre Dame başdiyakozu Claude Frollo ve zangocu Quasimodo'nun gönlünü fetheden Çingene kızı Esmeralda'nın hikayesine odaklanıyor.
Papaz'ın kilise önünde bulduğu Fransızca'da "eksik, tamamlanmamış" anlamına gelen Quasimodo ismini verdiği bebeğin trajik hikayesini anlatan kitap, 1482 yılında geçiyor.
Sosyal medyada romandan paylaşılan bir pasaj ise şöyle:
"Tüm gözler kilisenin tepesine çevrilmişti. Gördükleri olağanüstü bir şeydi. Merkezdeki gül pencereden de yüksekte olan en üstteki galerinin tepesinde iki çan kulesinin arasında dev bir alev kıvılcımlar saçarak yükselmekteydi. Hararetli ve güçlü devasa alevin parçaları rüzgar tarafından dumanla birlikte götürülüyordu. Bu alevin altında gargoyle heykelleri aşağıya ateş yağmurları kusuyordu…"
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