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        Haberler Gündem Güncel Yangındaki biçerdöver iddiasına 5 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Yangındaki biçerdöver iddiasına 5 gözaltı!

        Balıkesir'de meydana gelen 2 ayrı orman yangınına müdahale devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Yangınların çıkış sebebine yönelik yapılan çalışmalarda, uygun olmayan şartlarda biçerdöverle çalışma yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:49
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        Yangındaki biçerdöver iddiasına 5 gözaltı!
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Kalburcu ve Sarıfakılar mahallelerinde çıkan orman yangınlarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca yerden, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise havadan müdahale etti.

        İHA'nın haberine göre yangında soğutma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

        SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Edinilen bilgiye göre, Sarıfakılar Mahallesi'ndeki yangına 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile toplam 150 personel müdahale ediyor.

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        Kalburcu Mahallesi'ndeki yangına ise 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treylerin yanı sıra diğer kurumlardan gelen 16 destek aracı ve toplam 200 personel görev yapıyor.

        Yangınların çıkış sebebine yönelik jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, uygun olmayan şartlarda biçerdöverle çalışma yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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