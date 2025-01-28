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        Haberler Gündem HT Trend Yangından kurtarılan çocuk: Ama annemin parası yok

        Yangından kurtarılan küçük çocuk, hastaneye gideceğini duyunca "ama annemin parası yok" dedi

        Antalya'da gecekonduda çıkan yangında üç çocuk kurtarıldı. Ambulansa bindirilen bir çocuk "Ama annemin parası yok" dedi. İtfaiye eri 'Orada para almayacaklar' yanıtı verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:54 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:09
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        "Ama annemin parası yok"
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde iki katlı gecekondunun birinci katındaki sobadan çıkan duman tüm evi sardı. Evde yalnız olan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç küçük çocuk, duman ve alevler arasında mahsur kaldı.

        Çocukların ağlama seslerini duyan evin karşısındaki market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

        İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlerin arasındaki çocukları kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi.

        Çocuklardan biri ambulansla bindirilindiğinde "Ama annemin parası yok" diyerek ağladı. İtfaiye eri ve sağlık ekipleri, "Hastanede para almayacaklar" diyerek onu teselli etti. Sağlık ekipleri ise "Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek" dedi.

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