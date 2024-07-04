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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Yapay zeka çılgınlığının Samsung'un 2. çeyrek kârını 13 kat artırması bekleniyor - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka çılgınlığının Samsung'un 2. çeyrek kârını 13 kat artırması bekleniyor

        Samsung Electronics, bellek çipleri, akıllı telefonlar ve televizyonlar alanında dünyanın en büyük üreticisi olarak, geçen yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrekte karını dikkat çekici bir şekilde 13 kat artırdığını açıklamaya hazırlanıyor. Bu artış, yapay zeka (AI) teknolojisi için güçlü talebin, bellek çip fiyatlarının toparlanmasını tetiklemesinden kaynaklanıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 04.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:02
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        Samsung’un işletme karının, analistlerin SmartEstimate tahminine göre, 30 Haziran’da sona eren çeyrekte 8.8 trilyon won ($6.34 milyar) seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, şirketin 2022’nin üçüncü çeyreğinden bu yana elde ettiği en yüksek kâr olarak dikkat çekiyor.

        YARIİLETKEN ÇİPTE YAPAY ZEKA HAREKETLİLİĞİ

        Teknoloji devinin yarıiletken bölümü, ardışık çeyreklerde iyileşme gösterdi. Özellikle yapay zeka yongalarında ve veri merkezi sunucularında kullanılan yüksek kaliteli Dram çiplerinin fiyatlarındaki artış, bu toparlanmaya önemli katkı sağladı.

        İkinci çeyrekte bellek çip fiyatları, teknoloji cihazlarında kullanılan Dram çiplerinde yaklaşık %13 ila %18 ve veri depolamada kullanılan NAND Flash çiplerinde %15 ila %20 oranında arttı.

        MOBİL İŞ HACMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

        Aynı sayıda akıllı telefon sevkiyatına rağmen, Samsung’un mobil iş hacmi, yüksek parça maliyetleri ve AI hizmetleri için artan pazarlama ve geliştirme harcamaları nedeniyle zorluklarla karşılaştı. İkinci çeyrekteki işletme karının, geçen yılki 3.04 trilyon won’dan 2.2 trilyon won’a düşmesi bekleniyor.

        Yapay zeka (AI) ile ilgili teknolojilere olan patlayıcı talep, Samsung’un etkileyici performansının arkasındaki itici güç olmaya devam ediyor. Yonga endüstrisi toparlanmaya devam ettikçe, şirket yenilikte öncü konumunu koruyor.

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