        Yapay Zeka destekli sahte içeriklere ilişkin DMM'den uyarı

        Yapay Zeka destekli sahte içeriklere ilişkin DMM'den uyarı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Yapay Zeka destekli sahte içeriklere dikkat! DMM uyardı

        Yapılan bilgilendirmede, özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen sahte görsel, ses ve video içeriklerinin (deepfake) kamuoyunu yanıltmaya yönelik kullanıldığına dikkat çekildi.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle;

        "Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir.

        "KAMUOYUNDA ALGI OPERASYONLARI YÜRÜTÜLMEKTE"

        Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri (deepfake) ile kamuoyunda algı operasyonları yürütülmekte; toplumsal hassasiyetler manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan bu tarz içeriklere karşı, sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin, birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması önem arz etmektedir.

        Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır."

