        Yapay zeka ile etkinlik keşfi - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka ile etkinlik keşfi

        Biletleme platformu Biletinial, yapay zekâ destekli kişisel etkinlik önerileriyle yenilikçi bir yaklaşım ortaya çıkarttığını açıkladı. Netflix ve Spotify gibi global platformların kişiselleştirme yaklaşımını, ilk kez Türkiye biletleme pazarına uyarladığını açıklayan şirket, kullanıcıların ilgi alanları ve tercihleri analiz edilerek en uygun etkinlikler öne çıkartacağını, böylece kültür-sanat deneyimi daha kişisel ve anlamlı hale getireceğini duyurdu.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 16:09 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:09
        Yapay zeka ile etkinlik keşfi
        Önde gelen biletleme platformu Biletinial, kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayacak önemli bir adım attığını açıkladı. Şirket, yapay zeka destekli kişisel etkinlik önerileriyle sektörde bir ilke imza atarak, biletleme sürecini yalnızca satın alma işlemi olmaktan çıkarıp kişiselleştirilmiş bir keşif yolculuğuna dönüştüreceğini duyurdu.

        TÜRKİYE’DE BİR İLK

        Bu lansman, Türkiye’de biletleme sektöründe ilk kez yapay zekanın doğrudan kullanıcı deneyiminin bir parçası haline getirilmesi anlamına geliyor. Uluslararası alanda global devlerde kanıtlanmış kişiselleştirme yaklaşımı, ilk kez Türkiye biletleme pazarına uyarlanarak yerel kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

        .png
        .png

        Yeni özellik, Biletinial ana sayfasında konumlanan özel bir öneri alanı üzerinden çalışıyor. Kullanıcıların geçmiş bilet alışverişleri, ilgilendikleri etkinlikler, site içi ve site dışındaki yolculuk verileri ile benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin tercihleri analiz edilerek, her kullanıcıya özel öneriler oluşturuluyor.

        Biletinial, yaptığı yatırımlarla kullanıcılarını anlayan teknolojiyle öne çıktığına vurgu yapan Biletinial Deneyim ve Büyümeden Sorumlu Direktör Ece Uslu etkinlik sektöründe yapay zekayı öne taşıyan uygulamaların kullanıcı ve sektör açısından önemişi şu sözlerle değerlendirdi: “Motivasyonumuz, her zaman Biletinal’ı eğlence ve etkinlik sektöründe yeni açılımlar kazandıran bir platform olarak konumlamak ve geliştirmekti. Yapay zekâ destekli kişisel etkinlik önerileri, Biletinial’i yalnızca bilet satan bir platform olmaktan çıkarıp kullanıcılarını anlayan ve yönlendiren bir teknoloji liderine dönüştürüyor. Bu adım hem sektör için bir ilk hem de kullanıcılarımız için daha zengin, daha kişisel bir deneyimin kapısını aralıyor.”

