Yapay Zeka Politikaları Derneği "AI Tomorrow Summit 2024"ün hazırlıklarını tamamladı

AIPA'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 23-24 Mayıs'ta gerçekleşecek zirve, ulusal ve uluslararası yapay zeka uzmanlarını bir araya getirerek sektördeki en son gelişmeleri ve gelecek projeksiyonlarını tartışacak.

Zirvenin açılışı bilim insanları, akademisyenler, devlet yetkilileri ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Carnegie Mellon Üniversitesi Yapay Zeka ve İnsan-Makine Etkileşimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Zimmerman, Huawei Cloud CTO'su Bruno Zhang, Londra Fütüristler Derneği Başkanı David Wood, Terra Quantum UK Genel Müdürü Vishal Shete gibi pek çok isim ağırlanacak.

Bu yıl "Gelecekteyiz" temasıyla yurt içinde 3'üncüsü gerçekleştirilecek zirve kapsamında 17 oturum düzenlenecek. REKLAM 70'İN ÜZERİNDE KONUŞMACI Oturumlarda, "Fütüristik Bakış Açısıyla Yapay Zeka", "Yapay Zeka ve Ekonomik Dönüşüm", "Yapay Zeka: Güvenlik ve İnovasyonun Geleceği", "Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka Entegrasyonu", "Yapay Zeka ve Sağlık Sektöründe Devrim ve İnovasyon" ve "Yapay Zeka: İş Dünyasında Yeni Paradigmalar" gibi konu başlıkları ele alınacak. Bu oturumlarda 70'ten fazla uzman konuşmacı, katılımcılarla yapay zeka alanındaki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak.