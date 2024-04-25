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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay Zeka Politikaları Derneği "AI Tomorrow Summit 2024"ün hazırlıklarını tamamladı - Teknoloji Haberleri

        Yapay Zeka Politikaları Derneği "AI Tomorrow Summit 2024"ün hazırlıklarını tamamladı

        Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), alanında Türkiye'nin en büyük yapay zeka zirvelerinden biri olan "AI Tomorrow Summit 2024"ü düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:58
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        AI Tomorrow Summit 23-24 Mayıs 2024'te
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        AIPA'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 23-24 Mayıs'ta gerçekleşecek zirve, ulusal ve uluslararası yapay zeka uzmanlarını bir araya getirerek sektördeki en son gelişmeleri ve gelecek projeksiyonlarını tartışacak.

        Zirvenin açılışı bilim insanları, akademisyenler, devlet yetkilileri ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Etkinlikte, Carnegie Mellon Üniversitesi Yapay Zeka ve İnsan-Makine Etkileşimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Zimmerman, Huawei Cloud CTO'su Bruno Zhang, Londra Fütüristler Derneği Başkanı David Wood, Terra Quantum UK Genel Müdürü Vishal Shete gibi pek çok isim ağırlanacak.

        Bu yıl "Gelecekteyiz" temasıyla yurt içinde 3'üncüsü gerçekleştirilecek zirve kapsamında 17 oturum düzenlenecek.

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        70'İN ÜZERİNDE KONUŞMACI

        Oturumlarda, "Fütüristik Bakış Açısıyla Yapay Zeka", "Yapay Zeka ve Ekonomik Dönüşüm", "Yapay Zeka: Güvenlik ve İnovasyonun Geleceği", "Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka Entegrasyonu", "Yapay Zeka ve Sağlık Sektöründe Devrim ve İnovasyon" ve "Yapay Zeka: İş Dünyasında Yeni Paradigmalar" gibi konu başlıkları ele alınacak.

        Bu oturumlarda 70'ten fazla uzman konuşmacı, katılımcılarla yapay zeka alanındaki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak.

        Zirvenin son gününde ise 19 dalda hak sahiplerine ödülleri takdim edilecek. Bu ödül kategorileri arasında, NASA'nın ilk Türk bilim insanı Prof. Dr. Dilhan Eryurt'a ithafen, "Prof. Dr. Dilhan Eryurt Özel Ödülü" de yer alacak.

        Zirveyi takip etmek isteyen ziyaretçiler, AI Tomorrow Summit 2024 resmi internet sitesi, "www.aitomorrowsummit.com" üzerinden kayıt yaptırabilecek.

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