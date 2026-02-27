Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Yapay zeka projeleri bir çalışma biçimi değişikliği" - İş-Yaşam Haberleri

        "Yapay zeka projeleri bir çalışma biçimi değişikliği"

        Hayat Ağaç Grubu Başkanı ve Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu Global Leaders Summit'te teknolojinin bugününe ve geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. "Teknoloji Nereye Evriliyor? Yapay Zeka Çağında Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?" başlıklı panelde yapay zekanın geleceğine dair öngörülerini paylaşan Kavranoğlu; "Yapay zeka projeleri sadece bir yazılım kurulumu değil; çalışma biçimi değişikliği. Kültür ve yetkinlik gelişmeden süreçler yeniden tasarlanmadan yapay zeka 'pilot' seviyesinde kalabiliyor" dedi

        27.02.2026 - 14:28
        Açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gerçekleştirdiği Global Leaders Summit 2026’da “Teknoloji Nereye Evriliyor? Yapay Zeka Çağında Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?” başlıklı panelde Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu konuşmacı olarak yer alarak değerlendirmelerde bulundu.

        Prof. Dr. Davut Kavranoğlu yaptığı konuşmada sanayi tarafında yapay zekanın en büyük vaadinin gösteriden ziyade ölçülebilir verimlilik ve rekabetçilik olduğunu vurguladı. Kavranoğlu panelde Kastamonu Entegre’nin bakış açısını paylaşarak “Kastamonu Entegre olarak topyekûn bir dönüşüm ve kalkınma seferberliği başlatıyoruz. Satışların artırılmasından bayi yönetimine, ürün inovasyonundan üretim ve operasyonda mükemmelliğe, tedarik zinciri optimizasyonundan finans ve insan kaynaklarına kadar; yapay zeka, ajanlar, ileri analitik çözümlerle daha verimli, daha müşteri odaklı ve daha rekabetçi olacağız” şeklinde konuştu.

        Kalıcı başarıyı belirleyen en kritik faktörün insan ve kültür olduğunu belirten Kavranoğlu “Yapay zeka projeleri sadece bir yazılım kurulumu değil; çalışma biçimi değişikliği. Kültür ve yetkinlik gelişmeden süreçler yeniden tasarlanmadan yapay zeka ‘pilot’ seviyesinde kalabiliyor. Bizim için insan kaynağı sadece uzman işe almak demek değil; organizasyonun tamamında bir eğitim seferberliği, rol bazlı yetkinlik haritaları, sahada uygulamayla öğrenme ve iç eğitmen/champion ağları demek. Çünkü yapay zekanın en iyi çıktısı bile doğru soruyu soran, sonucu iş kararına çeviren insan yoksa değer üretmez” ifadelerini kullandı.

