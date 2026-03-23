        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zekayla 8,1 milyon dolarlık müzik dolandırıcılığı - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekayla 8,1 milyon dolarlık müzik dolandırıcılığı

        ABD'de yapay zeka ile ürettiği binlerce şarkıyı Spotify ve Apple Music gibi platformlara yükleyip bot hesaplarla dinleterek 8,1 milyon dolar haksız kazanç elde eden Michael Smith, yargılandığı davada suçunu kabul etti. Karar, ABD tarihinde yapay zeka destekli müzik dolandırıcılığına ilişkin ilk mahkumiyet olarak kayıtlara geçti

        Giriş: 23.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        AI ile 8,1 milyon dolar dolandırdı

        Yapay zeka ile üretilen binlerce şarkıyı Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi platformlara yükleyen Smith, bu şarkıları yine botlar aracılığıyla dinleterek telif gelirlerini kendine yönlendirdi.

        ABD’de yaşayan 54 yaşındaki Michael Smith, yapay zeka ile üretilmiş müzikleri sahte dinlenmelerle popüler göstererek gelir elde ettiği dolandırıcılık şemasında suçunu kabul etti. Dava, ABD tarihinde yapay zeka destekli müzik dolandırıcılığına ilişkin ilk mahkumiyet olarak tarihe geçti.

        Güney New York Savcılığı’na göre Smith, yasa dışı yollarla elde ettiği 8,1 milyon doları devretmeyi de kabul etti. Sanık, 'wire fraud' (elektronik dolandırıcılık) suçlamasıyla yargılanıyor ve beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

        YAPAY ZEKA ŞARKILARI SAHTE DİNLEYİCİLERLE BÜYÜTTÜ

        Soruşturma dosyasına göre Smith, gerçek dinleyiciler yerine bot hesaplardan oluşan bir ağ kurdu. Yapay zekâ ile üretilen binlerce şarkıyı Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi platformlara yükleyen Smith, bu şarkıları yine botlar aracılığıyla dinleterek telif gelirlerini kendine yönlendirdi.

        İddianameye göre Smith’in 52 bulut hesabı ve bu hesaplara bağlı toplam bin 40 bot kullanıcıdan oluşan bir sistemi vardı. Bu ağ sayesinde günlük yaklaşık 661 bin dinlenme elde ettiği ve yıllık 1,2 milyon doların üzerinde telif geliri sağladığı belirtildi.

        Smith’in, yapay zeka ile müzik üretimi yapan Boomy adlı girişimle bağlantı kurduğu ve haftada binlerce şarkı ürettiği aktarıldı. 'Zygophyceae' gibi anlamsız isimlerle yayımlanan bu parçalar, sahte sanatçı profilleri üzerinden platformlara yüklendi.

        Smith, müziklerin organik şekilde keşfedilmesini beklemek yerine kendi 'dinleyici kitlesini' yazılım kodlarıyla oluşturdu.

        KISA SÜRELİĞİNE ZİRVEDE YER ALMIŞTI

        Smith'in 2018’de müzik yapımcısı Jonathan Hay ile birlikte çıkardığı 'Jazz' adlı albüm, Billboard listelerinde kısa süreliğine zirveye yükselmişti. Ancak albüm kısa sürede listelerden çıkarılmış ve dağıtımcılar tarafından 'dinlenme dolandırıcılığı' şüphesiyle kaldırılmıştı.

        Aynı dönemde Smith’in sahibi olduğu sağlık klinikleri de Medicaid ve Medicare dolandırıcılığı iddialarıyla dava edilmişti. Taraflar 2020’de 900 bin dolar ödenmesi şartıyla uzlaşmıştı.

        Smith’in son dolandırıcılık ağı 2023’te, telif dağıtımını yöneten Mechanical Licensing Collective kurumu tarafından fark edildi ve ödemeler durduruldu. 2024 Eylül ayında ise FBI soruşturmaya dahil oldu.

        ABD Savcısı Jay Clayton yaptığı açıklamada, “Smith’in cüretkâr planı sona erdi. Yapay zekâ destekli dolandırıcılıktan hüküm giydi” ifadelerini kullandı.

        'STREAMING' DOLANDIRICILIĞI SEKTÖRÜN BÜYÜYEN SORUNU HALİNE GELDİ

        Müzik platformlarında her dinlenme, sanatçılara küçük telif ödemeleri sağlıyor. Ancak sahte dinlenmeler, bu gelirlerin gerçek sanatçılar yerine dolandırıcılara gitmesine neden oluyor.

        Fransız platform Deezer, her gün yaklaşık 60 bin yapay zeka şarkısının sisteme yüklendiğini ve bu parçaların dinlenmelerinin yüzde 85’inin sahte olduğunu açıkladı.

        Dolandırıcılık tespit şirketi Beatdapp’e göre bu sorunun yıllık maliyeti milyar doları buluyor.

        2021 tarihli bir araştırma toplam dinlenmelerin yüzde 1 ila 3’ünün sahte olduğunu ortaya koymuştu; günümüzde bu oranın yüzde 10’a kadar çıktığı tahmin ediliyor.

        Uzmanlara göre Smith vakası, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin ve otomasyonun müzik endüstrisinde nasıl kötüye kullanılabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek.

        Bu dava aynı zamanda, gerçek dinleyici kitlesi olmadan 'yıldız' yaratma döneminin ilk büyük hukuki sınavı olarak değerlendiriliyor.

