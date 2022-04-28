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Yapı Kredi Almanya'da banka alıyor

Yapı Kredi, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla ülkede bir satın alma gerçekleştireceğini bildirdi. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Almanya'da bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının yaklaşık 9 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verildiği kaydedildi

Yapı Kredi Almanya'da banka alıyor
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla hareket geçtiğini duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu amaç doğrultusunda Almanya'da bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, satın alım işlemine ilişkin Pay Alım ve Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Bankamızın ana stratejileri kapsamında, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG ("BHF") hisselerinin tamamının işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alınmasına; bu satın alım işlemine ilişkin Pay Alım ve Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasına; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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