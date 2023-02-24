Yapı ruhsatı verilen bina sayısında düşüş

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AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 11,3, daire sayısı yüzde 2,1, yüz ölçümü yüzde 7,1 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 48 milyon metrekare olurken bunun 26,4 milyon metrekaresinin konut, 11,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 10 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

En yüksek yüz ölçümü payı yüzde 68,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay da 32,8 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 3,5 milyon metrekareyle bir daireli binalar izledi.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3,9, daire sayısı yüzde 9, yüz ölçümü yüzde 6,6 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 39,4 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun yüzde 22,2'sini konut alanı, 9,3 milyon metrekaresini konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre en yüksek pay 27,9 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,4 milyon metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane ve bakım kuruluşları binaları izledi.