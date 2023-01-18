Yaşadıklarını anlatan Nurettin Kayar, "Bakımını yaptığım bir kedinin acı çektiğini gördüm, hayvanı kurtarmak için eşimi aradım. O esnada tanımadığım iki şahıs geldi. Hayvan bağırınca, 'Bırak dayı hayvan ölmüş zaten' dedi. Ben de uzaklaşmaları için elimle onları ittim. Diğeri ise silahını bana doğrulttu, eşim araya girdi. Eşim araya girmese beni vuracaktı. Ölebilirdim" dedi.

Gaziosmanpaşa'da, işten döndüğü sırada sokaktaki yaralı kediye yardım etmeye çalışan hayvansever Nurettin Kayar (50) ile yanına gelen Emircan D. (21) ve Y.K (15) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Emircan D., "bırak hayvan ölmüş zaten" dediği Kayar'a silah doğrulttu.

Gaziosmanpaşa'da 10 Ocak Salı günü saat 08.00 sıralarında işten dönen Nurettin Kayar (50), daha önce bakımını üstlendiği bir kediyi kaldırımda yaralı şekilde gördü. İddiaya göre, kediyi veterinere götürmek için kartona koyan Kayar'ın yanına Emircan D. (21) ve Y.K (15) geldi. İkili Kayar'a kediyi bırakmasını söyledikten sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Emircan D., silahını çıkartıp Kayar'a doğrulttu. Çevredekiler ve eşi Hanife Kayar, Emircan D.'ye müdahale etti. Emircan D. ve Y.K. tehditler savurarak, uzaklaştı. Kayar'ın şikayeti üzerine 'kasten yaralama' başta olmak üzere poliste 13 suç kaydı bulunan Emircan D. ve 5 suç kaydı bulunan Y.K yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada üzerlerinde ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emircan D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını anlatan Nurettin Kayar, "Gece çalıştığım için sabah 08.00 gibi işten gelmiştim, evime doğru yürüyordum. O sırada bakımını yaptığım bir kedinin acı çektiğini gördüm. Hayvanı kurtarmak için eşimi aradım. Eşime, 'Bana yardımcı ol, hayvanı bir kartona koyalım veterinere yetiştirelim' dedim. Hayvan can çekişirken o esnada tanımadığım iki şahıs geldi. Hayvan bağırınca, 'Bırak dayı hayvan ölmüş zaten' dedi. Ben de, 'Hayvan ölmüş olsa neden bağırsın? Siz karışmayın ben zaten hayvanlara bakıyorum' dedim. Çocuğum yaşındaki insanlar bana hakaret etmeye başladı. Ben de uzaklaşmaları için elimle onları ittim. Diğeri ise silahını bana doğrulttu, eşim araya girdi. Eşim araya girmese beni vuracaktı. Ölebilirdim, silahın gerçek olduğunu karakolda da gördüm. Birinin çocuk olduğunu öğrendim. Böyle talihsiz bir olay yaşadık. Hayvansever olarak çok üzüldüm. Vatandaşlarımızın böyle konularda duyarlı olmalarını istiyorum. Ben de maaşla çalışıyorum ama sokak hayvanlarına elimden geleni yapıyorum. Buradaki çoğu sokaktaki hayvanlara maddi imkanlarım yettiği kadar bakmaya çalışıyorum. Bana direkt silahı çekmesi, insan hayatının bu kadar ucuz olduğu anlamına geliyor" dedi.

"HAYVAN SEVGİLERİ YOK"

Kayar, evinin bahçesinde 20 kedi beslediğini belirterek, "Bazı insanlar duyarsız, hayvan sevgileri yok. Bakın burada 20 kediye bakıyorum. Bizim duyarlılığımıza karşı uğradığımız şiddeti kınıyorum. Ailelerine sesleniyorum, biraz daha çocuklarına sahip çıksınlar. O an ben de onun gibi tepki versem, üzerimde silah olsaydı korkuyla onu vursaydım ne olacaktı? Gözlerine baktığımda niyetinin vurmak olduğunu anladım" diye konuştu.

"BIRAK KEDİYİ ÖLSÜN' DEDİLER, İTİNCE GERÇİ ÇEKİLİP SİLAHINI ÇIKARTTI"

Görgü tanığı esnaf Muhsin Demirbağ, "Bizim mahallemizde bir ağabey, araba çarpan kediye yardım ediyordu. Kediyi kolinin içerisine aldı, tedavi etmeye çalışıyordu. İki genç geldi, 'Bırak kediyi ölsün' dediler. Adam da birini kalkıp itti, öteki geri çekilip hemen silahını çıkarttı. Burada komşular ayırdı. Ağabeyin eşi de vardı, önüne geçti yoksa vuracaktı. Tehditler savurarak aşağı doğru gittiler. Çok rahatlar, nasıl bu kadar rahat oluyorlar? Ne zaman insanlar bu hale geldi?" dedi.