Yaren ve Nazlı'nın 5 yavrusu için yoğun mesaisi başladı
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla tanınan Yaren Leylek ve eşi Nazlı, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrularını büyütmek için gün boyu yiyecek taşıyor. Giderek hareketlenen yuvadaki telaş, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle simgeleşen Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir besleme mesaisine başladı.
Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 yavru için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde göle uçarak yiyecek taşıyor.
Henüz gelişimlerinin başında olan yavruların sağlıklı büyüyebilmesi için ebeveyn leylekler, ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor.
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Leylek Köyü ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş, köyü ziyaret eden doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.