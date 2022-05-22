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Yargı 33. bölüm yayınlandı! Kanal D Yargı 33. son bölüm kesintisiz izle!http://ciner.admin/haberler/create?saved=1&haber_id=3446617#

Yargı dizisi 33. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciye heyecanlı anlar yaşatan dizinin son bölümünü izlemek isteyenler Yargı 33. bölüm izleme sayfasını araştırıyor. İzleme linkini sizler için haberimizde paylaştık. İşte Kanal D Yargı 33. bölüm tek parça izle...

  • 01
    Yargı 33. bölüm kesintisiz izle! Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle

    Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu başrollerinde ise Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Şükran Ovalı gibi ünlüm isimlerin yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi 33. son bölümü ilee ekrana geldi. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Yargı son bölüm izleeme linkini paylaştık. İşte, detaylar...
  • 02
    Yargı 33. bölüm kesintisiz izle! Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle

    YARGI 33. SON BÖLÜM İZLE!

    Yargı 33. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilir.

    https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum
  • 03
    Yargı 33. bölüm kesintisiz izle! Kanal D Yargı son bölüm tek parça izle

    YARGI 33. BÖLÜM ÖZETİ

    "Bazı kapıların bize kapalı görünmesi, önünde değil arkasında bulunduğumuz içindir."

    Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

    Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars’ın hazırladığı iddianame ile Serdar’ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? 

    Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

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