Yargı 41. son bölüm izle!

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz herkesin aradığı psikopatın kimliğini ortaya çıkarmıştır. Şimdi sırada gerekli delilleri bulma ve adaleti sağlama vaktidir. Ceylin ise bir yandan yaşadığı travmanın izlerini üzerinden atmaya çalışırken, diğer yandan da kafasını kurcalayan bir sorunun cevabının peşindedir, taksiciyi içeride kim öldürmüştür?

Eski görkemli günlerine kavuşmaya bir adım daha yaklaşan ve daha da güçlenen Yekta davaya müdahil olarak ekibin canını yeterince sıkmıştır. Ancak Yekta usul usul hedefine ulaşmanın hayalini kurarken, aslında hayatın hepsine hazırladığı başka planlar vardır; Yekta’nın planı keskin bir virajla yön değiştirecektir.

Ceylin’i bulmanın ve tekrar yan yana olmanın mutluluğuyla rahatlayan Ilgaz’ı finalde hiç ummadığı bir seçim beklemektedir; bu seçim, ölüm ve yaşam arasında ince bir çizgide yakalar Ilgaz’ı.. Vermek zorunda olduğu bu ani karar onun hayatını kökten değiştirecek ve tarafların iyice keskinleştiği büyük bir mücadeleyi başlatacaktır.