Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargı savcı Pars öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi her hafta Pazar akşamı yayınlanıyor. Yargı'nın savcısı Pars'ın diziden ayrılacağına ilişkin iddialar gündeme geldi. Dizinin izleyicilerinin gözü Yargı Pars öldü mü, diziden ayrılıyor mu? sorusuna çevrildi. İşte konuya dair detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?

    Yargı dizisi her hafta Pazar akşamı 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizide evlilik hazırlığında bulunan Savcı Pars'ın Yargı'dan ayrılacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi. Peki, Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
  • Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?

    YARGI'NIN PARS'I MEHMET YILMAZ AK AYRILIYOR MU?

    Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağına ilişkin yapım şirketinden gelen açıklama şu şekilde: Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. #Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.
  • Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?

    MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

    Mehmet Yılmaz Ak 8 Şubat 1986 yılında Diyarbakır'da doğdu. Oyunculuğun yanında oyun yazarı da olan Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

    Birçok özel tiymatro da görev yapan Mehmet Yılmaz Ak,2008 yılında Beşinci Basamak adlı oyunu yazmış ve Mitos Boyut yayınlarından isyon ödülüne layık görülmüştür. Ben de Özledim dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; daha sonra Kırık Kalpler Bankası ve Nekro Sinema filmlerinde rol almıştır.
  • Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?

    Mehmet Yılmaz Ak, 2016 yılında Show TV ekranlarında yayımlanan; başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda canlandırdığı Yaşar karakteriyle ismini duyurdu. Daha sonra 2018'de Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde oynadı. 2019'da rol aldığı Hakan: Muhafiz dizisinde Tekin, Peri adlı sinema filminde Kemal karakterini canlandırdı. Mehmet Yılmaz Ak son olarak Yargı dizisinin Pars savcısı rolünde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 
  • Yargı Pars öldü mü? Yargı savcı Pars diziden ayrılıyor mu? Yargı Mehmet Yılmaz Ak neden ayrıldı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.