Ford gelecek hafta Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açacak olan 2019 Frankfurt Otomobil Fuarında ilk kez kamuoyunun beğenisine sunulacak olan yeni Ford Puma Titanium X modelini tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Puma Titanium X, Yeni Puma’nın SUV’dan ilhamla geliştirilen crossover özelliklerini konfor ve rahatlık teknolojileriyle daha da üst seviyeye taşıyor.

Sökülebilen koltuk kılıflarına sahip ilk Ford olan Puma Titanium X’te bel masajı özelliğine sahip koltuklar gibi konfora yönelik yenilikçi özellikler sunuluyor. Araç aynı zamanda akıllı telefonlar için kablosuz şarj, eller serbest açılan bagaj kapağı ve B&O ses sistemi gibi konfor özellikleri içeriyor.

YARI HİBRİT İLE GELECEK

Yeni Ford Puma'nın, Ford’un yarı-hibrit sistemini kullanan ilk modeli olacağı belirtildi. EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma’nın 1.0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11.5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor.

Geleneksel alternatörün yerini alan BISG fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı 48 voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor.

BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 beygir ve 155 beygir olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor.