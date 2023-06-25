AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Buna göre; kamu bankalarının 9 günlük idari izin kapsamında yer alması sebebiyle 23 Haziran Cuma günü itibarıyla çalışmalarını durduracak. Özel sektör bankalarının ise 26 Haziran'da tam gün; 27 Haziran’da ise öğlen 12.00 ya da 13.00'a kadar açık olması ve 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olması bekleniyor. Sonuç olarak; tüm bankalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak.