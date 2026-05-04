Yarın okullar tatil mi? 5 Mayıs Salı Gaziantep, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava koşullarının etkisini artırdığı Türkiye'de, 5 Mayıs 2026 Salı günü için gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da yaşanan fırtına ve kar yağışı sonrası eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Hasar gören okul binaları ve güvenlik riskleri nedeniyle bazı bölgelerde tatil kararları alınırken, yarın için yeni bir karar çıkıp çıkmayacağı yakından takip ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "5 Mayıs'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte 5 Mayıs Salı yarın okulların tatil edildiği il ve ilçelere dair detaylar…
Şiddetli hava olaylarının ardından öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Süper hücre fırtınasının etkili olduğu Şanlıurfa başta olmak üzere Gaziantep ve Afyonkarahisar’da eğitime ara verilmesine yönelik beklentiler artarken, resmi açıklamalar için valiliklerin duyuruları bekleniyor. İşte 5 Mayıs kararıyla eğitime ara verilen il ve ilçelerin güncel listesi…
YARIN OKUL VAR MI, 5 MAYIS SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşullarından etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."
HANGİ İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL?
Şanlıurfa dışında henüz diğer il ve ilçelerden açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
5 MAYIS SALI İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama olması durumunda haberimize eklenecektir.
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025
Ara tatil (1. dönem): 10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili (sömestr): 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
Ara tatil (2. dönem): 16-20 Mart 2026
Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kurban Bayramı (26-30 Mayıs 2026)