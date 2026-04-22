A101 23 Nisan 2026 aktüel kataloğu yayında: Yarın A101 marketlere televizyon, oyuncu koltuğu ve elektrikli moped geliyor!
A101 marketin 23 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Yarından itibaren tüm A101 marketlerde elektronik eşyalardan teknolojik aletlere, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, çocuk oyuncaklarından 23 Nisan etkinlik malzemelerine, spor ekipmanlarından aydınlatma ürünlerine, yatak odası eşyalarından temizlik malzemelerine kadar çeşitli ürünler satışa çıkacak. İşte A101 23 Nisan 2026 aktüel broşürü...
A101 marketin 23 Nisan Aldın Aldın kataloğu belli oldu. Tüm A101 marketlerde Perşembe gününden itibaren televizyon, çamaşır makinesi, cep telefonu, kablosuz kulaküstü kulaklık, elektrikli moped, flay tiny house, 4.00 çekme karavan, benzinli motosiklet, led ekran indoor, 3 musluklu su sebili, buzdolabı, oyuncu koltuğu, davlumbaz, temizleme robotu, gözleme sacı, dikiş makinesi, waffle makinesi, buharlı temizleyici, 15 jant bisiklet, yarım denge topu, trambolin, masa tenisi raketi, dart seti, spor eldiveni, solar aydınlatma sistemi, oyuncak elektrikli süpürge gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 23 Nisan 2026 aktüel broşürü haberimizde...
65" 4K UHD LED Dolby ATMOS Smart TV 38.999 TL
55" İç Mekan 400 Nits LED Ekran İndoor 45.999 TL
55" 4K UHD LED Dolby ATMOS smart tv 28.999 TL
50" QLED tv 28.999 TL
M26 Cep Telefonu 5.999 TL
JBL Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1.899 TL
Bluetooth Kablosuz Çocuk Kulaklık 499 TL
Extender Pro Wi-Fİ Güçlendirici 799 TL
BT Kulaklık 449 TL
LED Ampul 6 W 99,50 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL
No-Frost Buzdolabı 23.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 14.799 TL
Cam Temizleme Robotu 4.599 TL
Waffle Makinesi 1.099 TL
Dik Ütü 1.099 TL
Buharlı Temizleyici 3.099 TL
Dikiş Makinesi 2.799 TL
Çelik Kettle 699 TL
Katmer ve Gözleme Seti 1.399 TL
Tıraş Makinesi 1.499 TL
Şarjlı El Süpürgesi 799 TL
Dik Süpürge 2.099 TL
Akıllı Tartı 349 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 64.900 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
SEO3 MAX Elektikli Moped 39.990 TL
15 Jant Bisiklet 2.999 TL
Demir Bisiklet Ön Sepet 299 TL
Çıngırak Bisiklet Zili 44,50 TL
Bisiklet Çantası 349 TL
Suluk Kafesi 54 TL
Bisiklet Kilidi 169 TL
Bisiklet Elciği 99 TL
Porselen 10 Parça Kahvaltı Takımı 699 TL
Desenli Opal 59,50 TL
Porselen Fincan Takımı 2'li 239 TL
Porselen Çay Tabağı 6'lı 299 TL
Ayaklı Kek Fanusu 299 TL
Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı Seti 220 TL
Silikon Servis Gereçleri 32,50 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 99,50 TL
2 Katlı Sepet 299 TL
Hazneli El Rendesi 59,50 TL
Termos 1 L 249 TL
Çay Bardağı Taşıma Kabı 115 TL
31 Parça Piknik Seti 199 TL
Limon Sıkacağı 24,50 TL
Kilitli Saklama Kabı 2'li 79,50 TL
Folyo ve Streç Film Kesici 59,50 TL
Dikdörtgen Kahvaltılık 6'lı 149 TL
Egzersiz Bantlı Trambolin 1.999 TL
Karın Kası Geliştirici Ems Cihazı 399 TL
Atlama İpi 129 TL
Çok Fonksiyonlu Egzersiz Tahtası 1.499 TL
Yarım Denge Topu 999 TL
Sayaçlı Atlama İpi 99,50 TL
9 Tekerlekli Selülit Giderici Sıkılaştırıcı Masaj Rulosu 199 TL
Dart Seti 299 TL
Masa Tenisi Raketi 2'li 159 TL
Parmak ve Bilek Egzersiz Aleti 149 TL
Spor Eldiveni 199 TL
Egzersiz Direnç Yayı 249 TL
Top Şişirme Pompası 99,50 TL
Futbol/Voleybol Topu 249 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.299 TL
Solar Şık Duvar Aydınlatma 349 TL
Aliminyum El Feneri 249 TL
Solar Duvar Aydınlatma 299 TL
Bahçe Sensörlü Yer Solar Lamba 459 TL
Solar Sensörlü Projektör 799 TL
Sinek Engelleyici 289 TL
Buzluk Termos 25L 1.199 TL
Magly Manyetik Yapı Blokları 36 Parça Oyun Seti 899 TL
Oyuncak Elektrikli Süpürge 379 TL
Oyuncak Lisanlı Renkli Toplar 119 TL
53 Parça İtfaiye İstasyon Seti 329 TL
Peluş Hayvan Taşıma Çantası 249 TL
Alıştırma ve Dikkat Geliştirme Kitapları 49,50 TL
Lisanslı 100 Parça Puzzle 69,50 TL
Araba Desenli Halı 159 TL
Havuzlu Balık Yakalama 199 TL
Oyuncak Temizlik Seti 189 TL
4+1 Merdiven 899 TL
7 Parça Banyo Seti 999 TL
Tuvalet Kağıtlığı/Askılı Banyo Rafı 199 TL
Vakumlu Silikon Fırça 69,50 TL
Pazar Arabası 449 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 149 TL
Askılı Vakumlu Hurç 99,50 TL
Makyaj Aynası 179 TL
Organizer Sepet 3'lü 115 TL
Oyuncu Koltuğu 3.999 TL
Çekmece İçi Düzenleyici 4'lü 99,50 TL
Büyük Çocuk Koltuğu 279 TL
Kilitli Metal Kutu 219 TL
Yolluk 8*300 cm 1.399 TL
Pamuk Desenli Halı 120*180 cm 899 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL
Çocuk Süngerli Kaymaz Taban DiJiTal Halı 349 TL
Çocuk Punch Kırlent Kılıfı 169 TL
Erkek Poli Çift Tokalı Terlik 279 TL
Kadın Poli Çift Tokalı Terlik 279 TL
Kadın Poli Tek Bantlı Gold Terlik 229 TL
Grissini 125g 52,50 TL
Tagliatelle Makarna 59,50 TL
Sebzeli Makarna 29,50 TL
Soğuk Sıkım Tohum Yağı 250 ml 159,50 TL
Salata Sosu 700g 69,50 TL
Sızma Zeytinyağı 1L 319 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir 750g 179 TL
Kara Maya Ayran 1L 79,50 TL
Laktozsuz Kefir 1L 99,50 TL