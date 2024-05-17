“Yarının Zekâsı” temasıyla düzenlenen zirvede yapay zekâ devrimi tartışıldı

Dünyanın dört bir yanından uzmanları, konuşmacıları ve iş profesyonellerini bir araya getiren ve bu yıl Garanti BBVA ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Digital Age Tech Summit, nefes kesen bir katılım ve ilham verici oturumlarla teknoloji dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Teknoloji dünyasının nabzını tutan bir etkinlik olarak öne çıkan zirvede yapay zekânın sağlık, tasarım, medya ve pazarlama gibi farklı alanlardaki uygulamaları derinlemesine tartışıldı. Prof. Dr. Hüseyin Şeker’in "değerli veri" vurgusu, yapay zekâ çağında verinin güvenliği ve etik kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zirvede öne çıkan bir diğer konu ise dezenformasyonla mücadele oldu. Ercüment Şener ve Julian Payne, dijital çağda itibar yönetimi ve güvenilir haber kaynaklarının önemine dikkat çekti. Benedict Evans ise yeni teknolojilerin küresel etkilerini analiz ederek, bireysel kullanıcıların gelecekteki ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirdi. Accenture Yapay Zekâ ve Data Direktörü Dr. Dimitris Vlitas, yapay zekâ modellerinin kâr-zarar optimizasyonu, fiyat belirleme ve envanter yönetimi gibi stratejik alanlardaki etkilerini örneklerle anlattı. Yeni teknolojilerin tasarım dünyasındaki etkilerini ise Zaha Hadid Architects’in direktörü Cristiano Ceccato ve Seul Yapay Zekâ Müzesi’nin mimarı Melike Altınışık tartıştı.

Etkinlik boyunca, yapay zekâ destekli yaratıcılık, medya planlamada yapay zekâ kullanımı ve girişimcilik ekosisteminde yapay zekânın rolü gibi konular da ele alındı. Digital Age Tech Summit, sadece teknolojik gelişmeleri tartışmakla kalmayıp, bu gelişmelerin toplumsal etkilerini de sorgulayan bir platform olarak dikkat çekti. YAPAY ZEKA İÇİN VERİNİN KRİTİK ROLÜ Prof. Dr. Hüseyin Şeker, konuşmasında verinin yapay zekâ için ne denli kritik bir temel oluşturduğunu vurguladı. “Veri olmadan yapay zekâya öğretemezsiniz. Veri olmadan onun üzerine bir şeyler bina edemezsiniz. Veri olmadan oradan para kazanamazsınız.” diyerek verinin önemine dikkat çeken Şeker, Covid-19 sürecinde verinin rolüne de değinerek, “Covid-19 sürecinde veriyi toplayıp analiz ederek birçok sonuca ulaştık. Ülkeler çeşitli stratejiler geliştirdiler ve bu stratejilerin hepsi veriye dayanıyordu.” ifadesiyle veri analizi sayesinde geliştirilen stratejilerin etkilerini anlattı.

Ayrıca, sağlık verilerinin yapay zekâ algoritmalarını geliştirmede büyük bir değere sahip olduğunu belirten Şeker, “Sağlık verileri, yapay zekâ çözümleri ile insanların daha sağlıklı olması için kullanılabilir.” diyerek sağlık alanındaki veri kullanımının önemini vurguladı. Verinin doğru kaynaklardan gelmesi gerektiğine de dikkat çeken Şeker, “Verilerin doğru ve güvenilir kaynaklardan gelmesi çok önemli. Yanlış veriler, aldatıcı sonuçlara yol açabilir.” diyerek veri güvenliğinin altını çizdi. Prof. Dr. Şeker, konuşmasının sonunda yapay zekânın gelecekteki potansiyeline değinerek, “Yapay zekâ, dijital dünyada büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyel doğru veri ile daha da büyüyebilir.” ifadesiyle yapay zekâ ve veri dünyasının gelecekteki rolüne işaret etti.

DİJİTAL ÇAĞDA İTİBAR VE DEZENFORMASYON TEHDİDİ Zirvenin öğleden sonraki ilk bölümünde Ünite Edelman Strateji Geliştirme Başkanı Ercüment Şener ile Edelman Global, Kriz ve Risk Başkanı Julian Payne, "Dijital Çağda Risk Algısı İtibarın Neresinde?" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Julian Payne, özellikle sosyal medyanın etkisinin altını çizerek, dijital çağda mitler ve yanlış bilgilerin markalar ve hükümetler için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Payne, “Mitler ve yanlış bilgiler, markaların ve diğer kurumsal yapıların karşılaştığı en büyük zorluk. Hikâyelerin yaratılma ve yayılma hızı inanılmaz boyutlarda. Eskiden bir haberin yayımlanması ve yayılması için 24 saatlik bir döngü vardı, şimdi ise bu süre sadece birkaç saat.” dedi.

Ayrıca, bir dönem danışmanlığını yürüttüğü İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni teknolojilere uyum sağlama konusundaki başarısını örnek gösteren Payne, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ teknolojilerinin, tanınmış kişilerin itibarını tehdit eden dezenformasyon yaratma potansiyeline dikkat çekti. Ercüment Şener ise geleneksel medya kuruluşlarına duyulan güvenin düşüşüne vurgu yaparak, güvenilir haber kaynaklarının önemini ve dezenformasyonla mücadelede oynayabilecekleri kritik rolü tartıştı. KÜRESEL PERSPEKTİF: BENEDİCT EVANS İLE YENİ TEKNOLOJİLER Dünyanın önde gelen teknoloji analistlerinden Benedict Evans, yeni teknolojilerin küresel ölçekte yaratacağı yankıları masaya yatırdı. Evans, global markaların yapay zekâ hamleleri ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarını analiz ederek, bireysel kullanıcıların gelecekteki teknoloji temelli ihtiyaçlarını değerlendirdi.

Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin ise “Hızlanan Gelecek: Yapay Zekâ ve İnovasyon” oturumunda yapay zekânın yeni dünyasına bir bakış sunarak, inovasyonun hızlandığı geleceği değerlendirdi. “Yapay Zekâ ve Bireysel Yaratıcılık: İçeriğin Evrimi” oturumunda ise ByteDance/TikTok Türkiye Ülke Direktörü Barış Aldanmaz, yapay zekâ ve bireysel yaratıcılık üzerine içeriğin evrimini anlattı. MEDYADA YAPAY ZEKA KULLANIMI Adin.ai Kurucu Ortağı ve COO’su Selin Ergin Acar, Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, L’Oréal Türkiye Medya ve Dijital Yetkinlikler Geliştirme Yöneticisi Bahar Arslangiray ve Vodafone Pazarlama Direktörü Selen Ertem Tüylüoğlu, yapay zekânın geleneksel medya planlamadaki etkilerini tartıştı. “Geleneksel Medya Planlamada Yapay Zekâ Etkisi: Yerimize mi Yanımıza mı?” oturumunda, teknolojinin medya üzerindeki dönüşümü ele alındı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer ve M. Serdar Kuzuloğlu, “Yarının Akıllı Sistemleri Kişisel Deneyimi Baştan Yarattı” oturumunda, kişisel deneyimlerin akıllı sistemler aracılığıyla nasıl dönüştüğünü anlattı. ZEKAYA YATIRIM: YATIRIMCI VE GİRİŞİMCİ İLİŞKİSİ Etkinliğin bir başka dikkat çekici oturumunda ise Fatih İşbecer, Alper Mat ve crait.it AI Technologies Kurucu ve CEO’su Safiye Dinçtürk Turgut, “Zekâya Yatırım Her Zaman Kazandırır” panelinde, yapay zekâ çözümlerinin yatırımcı ve girişimci ilişkisine nasıl yeni alanlar açtığını tartıştı.

MediaCat İnternet Editörü Simge Şenses moderatörlüğünde gerçekleşen Gerçeğin Bir Adım Ötesi: Piksellerden Kitlelere” oturumunda Ford Türkiye Pazarlama COE Lideri Talat İşçioğlu ve VML Türkiye Yönetici Kreatif Direktörü Arkın Kahyaoğlu, sanal influencer Alin’in geliştirilme sürecini ve elde edilen çıktıları aktardı. “START TUŞUNA BASIN: YENİ KİTLELERE ULAŞMA OYUNU" Bu yılki zirvenin son oturumu olan “Start Tuşuna Basın: Yeni Kitlelere Ulaşma Oyunu” panelinde ise Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Blockchain Women Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş ve Joygame Publishing CEO’su Burak Günsev, dijital oyun dünyasında yeni kitlelere ulaşmanın stratejilerini tartıştı.