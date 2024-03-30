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        Haberler Ekonomi Emlak Yarısı bizden kampanyasına en çok başvuru yapılan ilçe Bahçelievler - Emlak Haberleri

        Yarısı bizden kampanyasına en çok başvuru yapılan ilçe Bahçelievler

        İstanbul'da yarısı bizden kampanyasına en çok başvuru yapılan ilçe olan Bahçelievler oldu. Bahçelievler'de ilk yapımı başlanan binada hak sahiplerinin parası hesaplara yatıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:11
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        İşte 'yarısı bizden'e en çok başvuru yapılan ilçe
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        Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. DHA'nın haberine göre bu kapsamda en çok başvuru yapılan ilçe ise Bahçelievler oldu.

        "BAHÇELİEVLER'DEN REKOR KATILIM"

        İstanbul'da Yarısı Bizden Kampayası'na en çok başvurunun geldiği Bahçelievler'de yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10’unu inşaat devam ederken, yüzde 30'unu kabası bitince, yüzde 30'unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Şirinevler Mahallesi’nde yapılan inşaatın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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        Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki konut sahipleri 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği aldı. İnşatı devam eden konutlar için yüklenici firmalara ödemelerin yapıldığı ilk bina oldu.

        Bahçelievler Belediyesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Şefi Ferhat Servi, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın başlatmış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'na ilçemizden rekor bir katılım sağlanmıştır. Katılım sayısı ortalama 27 bindir. Bu 27 bin katılım da yaklaşık 95 bin bağımsız bölüme tekabül etmektedir. İlçemizde bu kampanyadan ilk faydalanacak olan binadan bir tanesi de bu arkamızda görmüş olduğunuz binadır. Bu binamızda 13 tane bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu bağımsız bölümün malikleri belediyemizde projelerini onaylatarak kat irtifakını kurmuşlardır” dedi.

        "İLK 2 YIL ÖDEME YAPMAYACAKLAR"

        Belediyeye müracaatlarına istinaden hak sahipliği tespit edilen maliklerin bakanlığa bildirildiğini söyleyen Servi, "Bakanlık, maliklerimizin hesabına Yarısı Bizden Kampanyamızın sunmuş olduğu 1 milyon 500 bin liralık yardımın, 100 bin lirasını taşınma parası olarak 700 bin lirasını hibe ve 700 bin lirasını da kredi olarak verecektir. Ödemeler şu şekilde olacak. Bakanlığımız müteahhit adına açılan hesaba yüzde 10’unu yatıracak. Diğer kalan yüzde 30 inşaatın kabası bitince yatıracak. Geri kalan yüzde 30 inşaatın ince işçiliği bittiğinde yatırılacak. Kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra yatırılacak. Vatandaşımız ilk 2 yıl ödeme yapmayacak. Sonraki üçüncü yıl, 1 yıl olmak üzere faizsiz ödeme yapacak. Geri kalan dokuz yılda TEFE TÜFE'nin yarısı oranında faizle birlikte ödemelerini yapacak. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

        'YARISI BİZDEN' KAMPANYASI

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbulun kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı kampanya ile olası Marmara depremi riskine karşı İstanbulun afetlere dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

        * Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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