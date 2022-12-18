Sömestr (yarıyıl tatili) için az bir zaman kaldı. Yeni yıla az yaklaşılmasıyla beraber, öğrenciler ve veliler 15 tatilin başlamasıını dört gözle bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 tavkimine göre tatil süreleri ve zamanarı belli oldu