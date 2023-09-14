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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yasa dışı yayın yapan 1059 site kapatıldı

        Yasa dışı yayın yapan 1059 site erişime kapatıldı

        Aydın'da yasa dışı yayın yaptıkları belirlenen 1059 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:41
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        Yasa dışı yayın yapan 1059 site kapatıldı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 437, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama bulunan 332, fuhuş ve müstehcenlik içeren 280 ve terör propagandası içerikli 10 internet sitesi tespit edildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan idari tedbir kararı gereği 1059 internet sitesi erişime kapatıldı.

        Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Fotoğraf: DHA

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