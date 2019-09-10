Yasak Elma 48. son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. FOX TV ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Yasak Elma son bölümünde, Yıldız evden atılırken, Ender zaferinin keyfini çıkarıyor. Peki Yasak Elma 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 48. son bölüm...
YASAK ELMA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma 48. son bölümünün ardından 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacaktır.
YASAK ELMA 48. SON BÖLÜM
Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.
Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika'nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.
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