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Yasak Elma 90. bölüm: Yasak Elma 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 90. son bölümü ile dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma son bölüme Ender'in araştırmaları sonucunda Halit'in yaşadığını söylemesi damga vurdu. İzleyiciler şimdiden Yasak Elma 91. yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki, Yasak Elma 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 90. bölüm özeti...

Yasak Elma 90. bölüm: Yasak Elma 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma dizisi 90. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Sevilen dizide dün akşam yaşanan heyecanlı dakikalar sonrasında gözler şimdi 91. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

YASAK ELMA 90. SON BÖLÜM

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Şahika, Feride'yle yaptığı planda Çağatay'ı zor durumda bırakmayı başarıyor. Ender biri tarafından takip edildiğini anlar ve takip edenin kim olduğunu bulmaya çalışır. Sonucunda uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur. Ender, Caner'le yaptığı araştırmalar sonucunda Halit'in yaşadığı kanısına varır. Yıldız, Feride'yle tanışıp buzları eritme niyetiyle hareket ederken Feride ona hiç beklemediği ithamlarda bulunur.

YASAK ELMA 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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