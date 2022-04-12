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Yasak Elma son bölüm izle! FOX TV Alparslan 138.yeni bölüm tek parça izle!

Yasak Elma son bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in paylaştığı Yasak Elma 138. yeni bölüm 11 Nisan Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Dizi severler Yasak Elma son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

  • 01
    Yasak Elma son bölüm izle! 11 Nisan 2022 FOX TV ile Yasak Elma 138.yeni bölüm tek parça izle!

    Yasak Elma son bölüm 11 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in başrolleirni paylaştığı Yasak Elma 138. yeni bölümü FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. İşte, Yasak Elma son bölüm izleme linki…
  • 02
    Yasak Elma son bölüm izle! 11 Nisan 2022 FOX TV ile Yasak Elma 138.yeni bölüm tek parça izle!

    YASAK ELMA 138.SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolumler
  • 03
    Yasak Elma son bölüm izle! 11 Nisan 2022 FOX TV ile Yasak Elma 138.yeni bölüm tek parça izle!

    YASAK ELMA 138.BÖLÜM ÖZETİ

    Çağatay Yıldız’ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan’ın bir açığını bulma peşindedir.

    Doğan ise Yıldız’la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay’dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur.

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